В этот раз на своем Ютуб-канале Татьяна Литвинова поделилась рецептом аппетитной свиной рульки с хрустящей корочкой, которую можно приготовить всего за три часа.

Для приготовления свиной рульки необходимы следующие ингредиенты:

  • 1 свиная рулька
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 чайная ложка черного перца
  • 1 чайная ложка соли

Для бульона:

  • 1,5 л воды
  • 1 лук репчатый
  • 0,5 головки чеснока
  • 3 лавровых листа
  • 1 столовая ложка соли

Для соуса:

  • 1 столовая ложка горчицы
  • 1 столовая ложка кетчупа
  • 1 столовая ложка меда

Приготовление рульки осуществляется следующим образом:

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Рульку нужно тщательно помыть и нафаршировать дольками чеснока, которые следует распределить под кожей.

Для бульона нужно налить в кастрюлю воду, довести до кипения, затем добавить лук, чеснок, рульку, специи и лавровый лист, и варить все в течение 1,5 часов.

Для соуса нужно смешать горчицу, кетчуп и мед, тщательно перемешав.

Готовую рульку нужно вынуть из бульона и сделать небольшие красивые надрезы на коже.

Рульку следует смазать готовым соусом, положить на противень и запечь в духовке при 180 градусах.

Готовую рульку можно подавать сразу, пока она горячая. Очень вкусно сочетается с свежими овощами, а также соусами и салатами.

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