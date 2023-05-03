В этот раз на своем Ютуб-канале Татьяна Литвинова поделилась рецептом аппетитной свиной рульки с хрустящей корочкой, которую можно приготовить всего за три часа.
Для приготовления свиной рульки необходимы следующие ингредиенты:
- 1 свиная рулька
- 2 зубчика чеснока
- 1 чайная ложка черного перца
- 1 чайная ложка соли
Для бульона:
- 1,5 л воды
- 1 лук репчатый
- 0,5 головки чеснока
- 3 лавровых листа
- 1 столовая ложка соли
Для соуса:
- 1 столовая ложка горчицы
- 1 столовая ложка кетчупа
- 1 столовая ложка меда
Приготовление рульки осуществляется следующим образом:
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Рульку нужно тщательно помыть и нафаршировать дольками чеснока, которые следует распределить под кожей.
Для бульона нужно налить в кастрюлю воду, довести до кипения, затем добавить лук, чеснок, рульку, специи и лавровый лист, и варить все в течение 1,5 часов.
Для соуса нужно смешать горчицу, кетчуп и мед, тщательно перемешав.
Готовую рульку нужно вынуть из бульона и сделать небольшие красивые надрезы на коже.
Рульку следует смазать готовым соусом, положить на противень и запечь в духовке при 180 градусах.
Готовую рульку можно подавать сразу, пока она горячая. Очень вкусно сочетается с свежими овощами, а также соусами и салатами.
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