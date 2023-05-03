В этот раз на своем Ютуб-канале Татьяна Литвинова поделилась рецептом аппетитной свиной рульки с хрустящей корочкой, которую можно приготовить всего за три часа.

Для приготовления свиной рульки необходимы следующие ингредиенты:

1 свиная рулька

2 зубчика чеснока

1 чайная ложка черного перца

1 чайная ложка соли

Для бульона:

1,5 л воды

1 лук репчатый

0,5 головки чеснока

3 лавровых листа

1 столовая ложка соли

Для соуса:

1 столовая ложка горчицы

1 столовая ложка кетчупа

1 столовая ложка меда

Приготовление рульки осуществляется следующим образом:

Рульку нужно тщательно помыть и нафаршировать дольками чеснока, которые следует распределить под кожей.

Для бульона нужно налить в кастрюлю воду, довести до кипения, затем добавить лук, чеснок, рульку, специи и лавровый лист, и варить все в течение 1,5 часов.

Для соуса нужно смешать горчицу, кетчуп и мед, тщательно перемешав.

Готовую рульку нужно вынуть из бульона и сделать небольшие красивые надрезы на коже.

Рульку следует смазать готовым соусом, положить на противень и запечь в духовке при 180 градусах.

Готовую рульку можно подавать сразу, пока она горячая. Очень вкусно сочетается с свежими овощами, а также соусами и салатами.

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