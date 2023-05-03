Шумиха вокруг Олега Винника, который после полномасштабного военного вторжения покинул Украину и исчез из медиапространства, не утихает.

После исчезновения Олега Винника выяснилось, что он теперь живет в Германии, пишет Politeka.net.

По неподтвержденным данным, Олег Винник болен и проходит в Берлине лечение.

Но в Германии он не только лечится, но и продолжает помогать ВСУ. Певца и его благотворительный фонд отметили несколькими наградами за помощь украинским защитникам.

Теперь же друг Олега Винника решил рассказать некоторые подробности об исчезнувшем певце. В частности, на какие деньги Винник живет.

«Нет и 10 лет, как Олег в Украине работает. А он солист известнейших мюзиклов в Европе. И по сегодняшний день он получает роялти от своей работы. У Олега есть поклонники по всему миру», - рассказал в разговоре с YouTube-блогером Ростиславом Калацинским друг артиста, экс-директор Дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский.

В свою очередь поклонники Олега Винника, комментируя его исчезновение, высказали уверенность, что, во-первых, всей правды никто не скажет, во-вторых, Винника надо оставить в покое. Другие же называют Винника «боягузом».

«Чего вы прицепились к этому Виннику, неужели не надоело каждый день о нем говорить? Ну надоели ему все, отстаньте от него!»,

«Олег просто боягуз»,

«После войны будет опять скакать по сцене»,

«Не много ли внимания этому певцу?»,

«После войны пусть и не суётся в Украину. Пусть веселит немцев»,

«Винник появился ниоткуда и исчез как только беда в Украину пришла…. Что вы хотите, бабло оно и Германии бабло….. не верю !»,

«Спасибо за весточку о нашем любимом певце»,

«Может, я что-то не так понимаю...Если все страницы заблокированы и Олег не имеет к ним доступа,за этот год можно было создать новый аккаунт и выйти на связь с поклонниками, или нет? Целый год молчания...», - комментируют интервью друга Олега Винника пользователи YouTube.

Напомним, ранее друг Олега Винника рассказал, в каком он сейчас состоянии.

Также сообщалось, что Оля Полякова рассказала о болезни Олега Винника.

Кроме того, Politeka.net писала, что Полякова нашла замену Олегу Виннику.