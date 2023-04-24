Армія фанатів Олега Винника на тлі його зникнення з медіапростору і чуток про важку хворобу записала звернення.

Фанати Олега Винника, зокрема, пояснили, чому не тільки не відмовляються від нього, а й пітримують і захищають.

«У нас часто запитують: за що Ви його поважаєте та захищаєте? Відповідаємо! За те, що співак, який був відомий на європейських оперних сценах покинув все, щоб з нуля розпочати кар’єру в Україні, за те, що починаючи з 2014 року жодного разу не їздив в росію, не з лютого 2022!, як певні патріоти, а свідомо! з 2014 року, за те, що з перших днів повномасштабного вторгнення чітко озвучив свою позицію щодо ворога. За те, що постійно допомагає ЗСУ! Нікого не хочемо критикувати, але думайте!», - йдеться у зверненні на фан-сторінці Олега Винника.

Також, фанати Винника зазначили, що поки одних піднімають на п'єдестал за те, що вони з лютого 2022-го року не їздять в росії, або збирають кошти на благодійність і скрізь про це розповідають, іншого цькують за те, що через стан свого здоров’я він поїхав на лікування, але не припиняє допомагати армії.

Крім того, шанувальники Олега Винника нагадали про яку саме допомогу ЗСУ йдеться.

Тим часом близький товариш виконавця, військовослужбовець Роман Надзельський запевнив, що Олег Винник тримається «бодрячком». Про це він розповів також на сторінці в соцмережі Facebook, відповідаючи на питання щодо Винника.

«Справа Анатоліча живе і працює на перемогу України. Олег живіший всіх живих. Щойно з ним розмовляв! Голос бодрячком, хвостік пєстіком,..», - розповів Надзельський, додавши, що найгіршого вороги Олега Винника не дочекаються.

За словами Недзельского, Винник та його фонд "Вовчиця" продовжує активно допомагати військовим.

Нова звісточка про Олега Винника дуже порадувала армію його «вовчиць»:

«Вдячна Вам за підтримку Артиста Олега Винника!»,

«Хто цікавиться Артистом по справжньому, той знає, чим він займається, і скільки добрих справ зробив ще до війни, і зараз під час війни. Здоров'я Олегу Анатолійовичу! Любимо та дуже чекаємо!»,

«Добре, що в Олега Анатолійовича є такі друзі».

Нагадаємо, нещодавно Олег Винник видалив усі пости в соцмережах, зокрема ті, у яких виступив проти російської агресії.

Продюсер Винника Олександр Горбенко, коментуючи зникнення співака, заявив, що вони "останнім часом не мають тісних робочих відносин".

Продюсер підкреслив, що всі права на проєкт і музичний матеріал Олега Винника належать його компанії.

Раніше Оля Полякова розповіла про хворобу Олега Винника.

Крім того, Politeka.net писала, що Полякова знайшла заміну Олегу Виннику.