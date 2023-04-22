Оля Полякова вирішила розповісти про хворобу Олега Винника. Зірці навіть довелося через це взяти іншого виконавця для пісні, яку вона виконувала із зірковим артистом. Ролик опублікував "ЖВЛ" у своєму Інстаграмі.

"Ексклюзив від Олі Полякової для ЖВЛ: співачка розповіла, куди зник Олег Винник і як він зараз почувається", - написали в публікації.

Українці почали активно обговорювати публікацію у коментарях:

"Такий хворий, на рік загубився, хто про нього згадує? Якби не сюжет і не згадала, зараз стільки гарної музики української, стільки відкриттів для мене";

"Він ще восени 2021 року скасовував концерти на зиму-весну. Я в якійсь передачі про це чула та бачила. Сказав, що це пов'язано з його здоров'ям. Нехай Бог допомагає";

"А навіщо вам знати хто де і що, він сказав був раз, що у нього проблеми зі здоров'ям і чудові концерти, але млинець наші люди як завжди вже нема про що говорити. кажіть, щоб підвищили пенсії, зарплати, роботу дали, допомогу";

"Всіх обосрали! Наш український менталітет! Кожен дивіться за собою!!! Щоб за себе не було соромно!!!!";

"Як вони "зірки дістали" справу не Виннику ... але всі такі розумні ... що ця, що Єфросиніна".

Нагадаємо, Полякова представила зворушливу пісню та довела українців до сліз

А ще Politeka повідомляла, що Полякова у блискучих обладунках влаштувала ціле шоу за кордоном.

Також Politeka писала, що дочка Полякової показала, якою була, якби перетворилася на матір.