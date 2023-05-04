Бывшая судья "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова дала рецепт, который не требует много времени и усилий для приготовления.

В этот раз на своем Ютуб-канале Татьяна Литвинова показала один из необычных и вкусных рецептов "Наполеона". В случае, если вы обожаете торт "Наполеон", но не любите проводить много времени на кухне, у вас есть возможность приготовить это угощение быстро и совершенно по-новому.

Итак, для приготовления этого торта вам понадобятся следующие ингредиенты:

Для теста:

Сливочное масло - 200 г

Пшеничная мука - 200 г

Пиво - 50 мл

Щепотка соли

Для крема:

Молоко - 1200 мл

Пшеничная мука - 50 г

Кукурузный крахмал - 40 г

Сахар - 150 г

2 яйца

3 желтка

Белый шоколад - 120 г

Ванильный сахар - 10 г

Способ приготовления:

Для теста: просейте 200 г пшеничной муки, добавьте натертое сливочное масло, щепотку соли и 50 мл пива. Хорошо перемешайте руками и переложите на доску, порубите ножом.

Сформируйте тесто в виде рулета, нарежьте на кружочки, скатайте их в шарики и посыпьте мукой. Положите в холодильник на 1 час.

Раскатайте шарики в тонкие коржи и выпекайте на противне в течение 5-7 минут.

Для крема: разогрейте молоко в кастрюле.

Взбейте 2 белка и 3 желтка, добавьте сахар и взбейте смесь еще раз. Добавьте ванильный сахар и хорошо перемешайте.

Добавьте муку и кукурузный крахмал в яичную смесь и хорошо перемешайте.

Когда молоко закипит, влейте тонкой струйкой готовую яичную смесь, постоянно помешивая, пока крем не загустеет.

Добавьте белый шоколад в крем и тщательно перемешайте. Накройте крем пищевой пленкой.

Сборка торта: нанесите крем на первый корж, положите сверху второй корж и хорошо придавите формой. Из краев, которые останутся сделайте посыпку на торт.

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