Украинская певица Надя Дорофеева показала, какое тату сделал ее парень - ресторатор Миша Кацурин. Звезда опубликовала фото в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. Как оказалось, звезда сделал себе смайлики на руке. Украинцы сразу начали угадывать, что это значит:

"Старый кот любит свинью, которая под грибами превращается на девушку, которая любит бриллианты";

"Я тебя люблю, мой сладкий кабанчик";

"Я люблю кушать грибы с друзьями и угорать со свиньи вместе с Надей в красивом доме";

"Влюбился в ее улыбку, ржали как свиньи, сделал предложение и заехал жить в ее дом";

"Люблю Надю и свои маленькие грибы";

"То вроде что-то на языке Андрея Ермака. Ничего не ясно, но очень интересно".

"Немного зашифровал тату, ладно расскажу: если котов брить под 0, а их сердца трансплантировать свиньям, то открыв этих небинарных зоонеопределенных свиней специальными грибами, можно натренировать их находить женские драгоценности потерянные на экзотических пляжах (там дальше пальма и песок изображены). Такая идея", - рассказал Кацурин о своей татуировке, на что отреагировала певица Надя Дорофеева смехов в сторис.

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