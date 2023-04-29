Популярная украинская продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая активно развивает свой бизнес и продюсирует Надю Дорофееву, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное видео, как сделала сюрприз своей подопечной.
Как оказалось, Ирина решила сделать приятную неожиданность для Нади и для секретно вернулась из-за границы. Судя по видео, эта встреча действительно стала сюрпризом для певицы, она даже скакала от счастья. Они с продюсером долго обнимались и смеялись, как будто действительно не виделись целую вечность. Как видно, Ира сделала еще и небольшой подарок Наде в виде милого букетика тюльпанов.
В подписи к публикации Горовая написала: "@nadyadorofeeva обожает сюрпризы, поэтому на этот раз я в Киев ехала секретно". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Иры:
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"Вау. Очень круто и неожиданно. Если что, я тоже обожаю сюрпризы".
"Теперь все стало понятно! Кайф".
"Вы даже похожи".
"Лучшие моменты".
"Надя такая счастливая, кайф!".
"Похожие".
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