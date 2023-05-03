Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно похвалилась новым тату своего возлюбленного и заинтриговала расшифровкой, решила также показать новый образ. Артистка привлекла внимание украинцев новым нарядом.
Надя Дорофеева решила доказать, что она настоящий мастер стиля и элегантности. Она продемонстрировала это в очередной раз, опубликовав серию фотографий, на которых она прекрасно выглядит в спортивном образе от популярного бренда.
Однако, Надя неоднократно слышала упреки от своих поклонников, которые считают, что быть в тренде и выглядеть модно возможно только при большом бюджете. В этот раз артистка получила и комплименты:
«Идеальные вещи! Идеальная Надя; Как можно быть такой красивой🥹; Фото не о чем, смысл кривлянный 👏; 4 фото ты и гитара 🎸 аххаа найдите 10 отличий 😅🔥; Нави выиграют мажоры только; Тебе подходит гитара; Обожаю твой стиль; хороша, здесь прям без разговоров».
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