Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая с начала войны ушла от мужа Владимира Дантеса к его другу Мише Кацурину, часто радует свою огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась видео с концерта, на котором прямо со сцены обратилась к поклонникам.

Похоже, это видео было снято во время концерта Нади после ракетных атак по Украине и печальных новостей о погибших. По словам артистки, ей очень сложно выходить на сцену после таких новостей, и хочется тут же отменить концерты. Однако, как бы не было тяжело, артистка находит в себе силы выходить к зрителю, чтобы хоть ненадолго отвлечь от всего плохого.

И в свое обращении со сцены, и в подписи к публикации Дорофеева сказала: "Не знаю, как это у других артистов, но мне очень тяжело выходить на сцену, особенно когда мы слышим страшные новости. Первое чувство – все отменить, закрыться и рыдать. Но ведь именно этого хочет наш враг, чтобы мы все спрятались, были тише, незаметнее, просто исчезли. Да, я не знаю, что меня и нас всех ждет завтра, но знаю точно – что надежда на победу является той силой, которая нас ведет и спасает сейчас. Уже сегодня я уезжаю в свой благотворительный тур – начинаю с Америки! Продолжаю делать свое дело и вместе с вами собираю на помощь Украине Спасибо, что вы рядом".

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