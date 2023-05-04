Теперь этот человек будет давить на президента США Джо Байдена за недостаточную и несвоевренную помощь ВСУ.

На днях спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти, отвечая российскому репортеру на пресс-конференции, умело поставил его на место и показал насколько сильно хочет поражения рф в войне против Украины.

Российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский в эфире канала "Власть и Влащенко" объяснил, насколько это событие важно для Украины.

Эксперт напомнил, что Кевин Маккарти заявил, что поддерживает Украину и будет до конца делать все возможное, чтобы она победила. К тому же политик США призвал россию убраться из Украины и вывести свои войска.

"Что самое замечательное во всем этом, что он не готовил это выступление. Ему действительно подвернулся кремлевский пропагандист. И вот на очень плохом, типично кгбэшном английском языке, журналист заявил, что Маккарти якобы не хочет помогать Украине. А тот посмотрел на него, как на вошь и поставил его на место, поддержав Украину", - отметил Андрей Пионтковский.

По словам политика, Кевин Маккарти сейчас третий человек в США, практически не отстает от остальных в рейтингах. Но нам важно не то, что будет в 2024 году.

"Эта позиция республиканцев, которые призывают отправить еще больше оружия для ВСУ, очень выгодна для Украины. Байдена поставили в невыгодную позицию, ведь он до сих пор не дает дальнобойных ракет и истребителей F-16. Республиканцы сьедят Байдена за недостаточную помощь, потому это вопрос личного выживания Байдена", - подытожил Андрей Пионтковский.

Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.

Как сообщала Politeka, россияне в отчаянии пригнали на фронт бригаду, которой не доверяют.

Также Politeka писала, как выглядит самая жуткая позиция ВСУ в 200 метрах от окупантов, кадры.