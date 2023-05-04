В комментариях под видео Катерины Осадчей многие пользователи сети сомневались в том, что ответственность за атаку лежит на Украине.

Украинская телеведущая и волонтер Катерина Осадчая с первых дней вторжения рассказывает о происходящем в Украине, как на фронте, так и в мирных городах. Потому ее страница часто попадала в теневой бан из-за российских ботов. Но ведущая не останавливается. На этот раз она опубликовала видео в Инстаграм, которое доказывает насколько дырявое ППО на российской федерации.

В частности, ночью бавовна пришла поздороваться с путиным - и у стен кремля что-то "хлопало". Башню кремля атаковали двумя беспилотниками. Здание кремля стали ограждать со всех сторон после сегодняшней информации об "атаке БПЛА". Катерина Осадчая не смогла удержаться и показала в Инстаграм видео с моментом прилета, которое распространили в сети.

"И трибуны для нас уже готовы. Обратный отсчет начат! Спасибо всем причастным!", - прокомментировала Катерина Осадчая.

В комментариях многие пользователи сети сомневались в том, что ответственность за атаку лежит на Украине. Они припустили, что россия сама устроила провокацию, чтобы оправдать готовящиесю атаку на мирные украинские города:

"Сами себя бомбят, это все постановка", "Еще наши комары, голуби и утки подтянуться, они уже в пути к кремлю", "Это все было спланировано. Сами себя, чтобы Украину обвинить. Как обычно", "Хорошо горит, но настораживает, чтобы это не была их провокация, на которую они будут давать ответ".

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.