Настя Каменских не смогла промолчать на слова своего мужа Потапа, сделавшего публичное заявление.

Потап на своей странице в Инстаграмме рассказал, как на самом деле относится к своей жене Насте Каменских, с которой он якобы расстается.

Свое признание Потап сделал по поводу дня рождения Насти Каменской, пишет Politeka.net.

«Лучшая жена, лучшая девушка, лучшая певица, лучшая хозяйка, самая изысканная дама, самое доброе сердце, самая красивая душа - это все ты @kamenskux мой лягушонок, я влюблен в тебя безумно и безумно, ради тебя хочется жить, мечтать, достигать и победа Люблю тебя, как солнце любит утро, как соловей рассвет. С днем ​​рождения самая красивая женщина во Вселенной. я ♥ тебя», - написал Потап, обращаясь к Каменским.

Каменских не смогла не отреагировать на эти слова.

«Спасибо любимый, спасибо мое солнышко, я тебя очень люблю», - написала Каменских в ответ.

Пользователи инстаграмм также решили прокомментировать признание Потапа.

«Какой прекрасный пример, это совсем не сложно делать женщине комплименты, не стесняться своих чувств, искренние поздравления и бесконечной любви»,

«Леха красава! Мои поздравления жене! Всех вам благ, а главное мира!», «Она у вас невероятная!! С днем ​​рождения Настю»,

«Хорошо, значит вместе»,

"Какие слова!",

«Прямо в самое сердечко»,

«Боже, какое же хорошее поздравление!!! С Днем рождения Вашу невероятную жену!».

Напомним, Настя Каменских сделала признание о Потапе и нарвалась на хейт.

Также сообщалось, что Насте Каменских сделали замечания после публикации с военными – она ответила.

Кроме того, Politeka.net писала, что у Насти Каменских, Даши Астафьевой и Андрея Данилко серьезные проблемы со здоровьем.