Настя Каменских вышла на связь со своими поклонниками и подписчиками без макияжа и прически, пишет Politeka.net.
Несмотря на то, что сегодня Каменских отмечает день рождения, певица выглядела очень грустной.
"Сегодня день моего рождения и я очень благодарна вам за все поздравления. Но уже раз в который раз этот день я встречаю с большой болью из-за того, что переживают сейчас украинцы и наша страна. Вчерашние новости из Херсона, регулярные обстрелы всей страны… Это настоящий ад, который сейчас происходит с нашими людьми», - обратилась Каменских.
Также Настя Каменских призвала украинцев держаться.
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«Я очень хочу попросить вас – держаться, родненькие. И я тоже стараюсь делать это изо всех сил. Именно поэтому, несмотря на разрывающие изнутри новости, продолжаю петь и давать концерты. И хочу, чтобы вы знали – в каждой своей улыбке на фото или на видео я очень хочу отправить вам свою любовь и поддержку».
Каменских верит, что украинцы все выдержат.
«Я вас люблю», – призналась Настя Каменских.
Сейчас певица находится в Черкассах в рамках тура «Я-Украина».
В комментариях на странице Каменских в Инстаграмме ей оставляют множество поздравлений и пожеланий мира, здоровья, чтобы сбывались мечты, успехов в карьере.
Напомним, ранее Настю Каменских поздравил рэпер, продюсер и ее муж Потап, с которым она якобы разводится.
Однако, судя по тексту Потапа и реакции Насти, в звездной семье ситуация совсем другая.
Также сообщалось, что Каменских показала, с кем встретилась, пока Потапа рядом нет.
Кроме того, Politeka.net писала, что Настю Каменских подкололи на концерте.