Известная украинская певица Настя Каменских призналась, что действительно творится в ее душе.

Настя Каменских вышла на связь со своими поклонниками и подписчиками без макияжа и прически, пишет Politeka.net.

Несмотря на то, что сегодня Каменских отмечает день рождения, певица выглядела очень грустной.

"Сегодня день моего рождения и я очень благодарна вам за все поздравления. Но уже раз в который раз этот день я встречаю с большой болью из-за того, что переживают сейчас украинцы и наша страна. Вчерашние новости из Херсона, регулярные обстрелы всей страны… Это настоящий ад, который сейчас происходит с нашими людьми», - обратилась Каменских.

Также Настя Каменских призвала украинцев держаться.

«Я очень хочу попросить вас – держаться, родненькие. И я тоже стараюсь делать это изо всех сил. Именно поэтому, несмотря на разрывающие изнутри новости, продолжаю петь и давать концерты. И хочу, чтобы вы знали – в каждой своей улыбке на фото или на видео я очень хочу отправить вам свою любовь и поддержку».

Каменских верит, что украинцы все выдержат.

«Я вас люблю», – призналась Настя Каменских.

Сейчас певица находится в Черкассах в рамках тура «Я-Украина».

В комментариях на странице Каменских в Инстаграмме ей оставляют множество поздравлений и пожеланий мира, здоровья, чтобы сбывались мечты, успехов в карьере.

Напомним, ранее Настю Каменских поздравил рэпер, продюсер и ее муж Потап, с которым она якобы разводится.

Однако, судя по тексту Потапа и реакции Насти, в звездной семье ситуация совсем другая.

Также сообщалось, что Каменских показала, с кем встретилась, пока Потапа рядом нет.

Кроме того, Politeka.net писала, что Настю Каменских подкололи на концерте.