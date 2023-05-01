Настя Каменських розповіла, що зараз знаходиться у Києві, де зараз Потап – незрозуміло.

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, зараз перебуває в Україні та намагається допомагати захисникам усім, що тільки може. На своїй сторінці в Інстаграм артистка показала знімки з бійцями ЗСУ та розповіла, що привезла для військових.

Настя Каменських розповіла, що зараз перебуває у Києві та їй вдалося зустрітися з нашими захисниками з Бахмутського напрямку. До від'їзду хлопців назад на передову разом із волонтерами передали дрон DJI Mavic 3, а також майже півтонни речей першої необхідності: ліки, ковдри, аптечки тощо.

"Щоразу, дивлячись в очі цим неймовірним хлопцям, бачу, що нас захищають справжні герої. Тому хочеться допомагати їм усіма можливими способами. Спеціально для концерту у Чернігові, який відбудеться завтра, попросила їх підписати прапор. Ми виставимо його на аукціон, а всі кошти направимо до нашого збору в рамках туру Я-Україна на авто для Нацгвардії України", - поділилася враженнями Настя Каменських.

Артистка закликала українців не припиняти донатити на допомогу українським захисникам, бо вони захищають мирних українців. Крім того, потрібно допомагати не лише грошима, але також плести сітки або робити окопні свічки.

"Пам'ятайте, не буває маленьких донатів, важлива кожна гривня. І навіть коли просто бачите військового на вулиці - посміхніться і скажіть: "Дякую", - додала знаменитість.

Зазначимо, ходять чутки про розлучення Потапа та Насті Каменських, але пара всі чутки про розлучення відкидають, але той факт, що спільні фото зникли зі сторінок у соціальних мережах і у Потапа, і у Насті, спростовувати безглуздо.

Нагадаємо, Каменських на тлі чуток про розлучення з Потапом пояснила, чому вони довго не з'являлися разом.

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