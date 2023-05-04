Настя Каменських не змогла промовчати на слова свого чоловіка Потапа, який зробив публічну заяву.

Потап на своїй сторінці в Інстаграм розповів, як насправді ставиться до своєї дружини Насті Каменських, з якою він нібито розлучається.

Своє зізнання Потап зробив з приводу дня народження Насті Каменських, пише Politeka.net.

«Найкраща дружина, найкраща дівчина,найкраща співачка,найкраща господиня,найвишуканіша пані, найдобріше серце,найкрасивіша душа - це все ти @kamenskux моє жабенятко,я закоханий в тебе шалено і до нестями, заради тебе хочеться жити,мріяти,досягати і перемагати! Люблю тебе, як сонце любить ранок,як соловей світанок. З днем народження найкрасивіша жінка у Всесвіті. я ♥ тебе», - написав Потап, звертаючись до Каменських.

Каменських не змогла не відреагувати на такі слова.

«Дякую коханий, дякую моє сонечко, я тебе дуже люблю», - написала Каменських у відповідь.

Користувачі інстаграм також вирішили прокоментувати зізнання Потапа.

«Який чудовий приклад, це зовсім не складно робити жінці компліменти, не соромитися своїх почуттів, найщиріші вітання і безкінечного Кохання»,

«Льоха красава! Мої вітання жінці! Всіх вам благ, а головне миру!», «Вона у вас неймовірна!! З днем народження Настю»,

«Добре, значить разом»,

«Які слова!»,

«Прямо в саме сердечко», «Боже, яке ж гарне привітання!!! З Днем Наррдження Вашу неймовірну дружину!».

Нагадаємо, Настя Каменських зробила зізнання про Потапа і нарвалася на хейт.

Також повідомлялось, що Насті Каменських зробили зауваження після публікації з військовими - вона відповіла.

Крім того, Politeka.net писала, що що у Насті Каменських, Даші Астаф'євої та Андрія Данилка серйозні проблеми зі здоров'ям.