Однако, известный украинский шеф-повар Татьяна Литвинова предложила более быстрый и эффективный способ, который позволяет получить готовую закуску уже через 6 часов. Она поделилась этой идеей в своем видео на Ютуб-канале.

Для приготовления засолки из сырого филе лосося вам понадобятся следующие ингредиенты: лосось (500 г), соль (1 столовая ложка) и укроп. Для засолки скумбрии понадобится: скумбрия (1 штука), соль (1 чайная ложка), чеснок (2 зубчика), цедра одного апельсина, сок апельсина (1 столовая ложка) и кориандр (0,5 чайной ложки).

Начнем с засолки лосося. Необходимо взять сырое филе лосося и не мыть его, оставив кожуру. Затем положите его в чистую емкость, которую можно использовать для засолки рыбы. Сверху хорошо посыпьте солью, также присыпьте дно посуды. Не забудьте накрыть емкость пищевой пленкой и оставить ее при комнатной температуре на один час.

Теперь перейдем к засолке скумбрии. Необходимо взять скумбрию и удалить из нее внутренности. Затем смешайте соль (1 чайная ложка), чеснок (2 зубчика), цедру одного апельсина, сок апельсина (1 столовая ложка) и кориандр (0,5 чайной ложки). Натрите эту смесь на скумбрию со всех сторон и оставьте ее на один час.

После часа, достаньте лосось из емкости и промойте его холодной водой. Затем высушите его бумажным полотенцем и нарежьте на тонкие ломтики. Теперь вы можете подавать засоленный лосось на стол в качестве закуски.

Скумбрию необходимо также промыть холодной водой и нарезать на тонкие ломтики. Готовую засолку можно использовать для бутербродов.

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