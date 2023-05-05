Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко отметил, можно добавить к маку немного изюма и орехов для дополнительного вкуса.

Евгений Клопотенко поделился, что специально упростил рецепт, используя уже готовое слоено-дрожжевое тесто, которое идеально подходит для таких маковых завиванцев.

Обычно начинку укладывают внутрь и заворачивают в рулетики, но он добавил свой креативный подход - можно сделать соус из мака и сахарного сиропа, а затем смазывать готовые завиванцы этим соусом. По желанию, можно добавить к маку немного изюма и орехов для дополнительного вкуса.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 кг слоеного дрожжевого теста

50 г меда

1-2 ст. л. муки (для подпила)

Для начинки:

200 мл воды

200 г сахара

100 г мака

50 г вишни (свежей или замороженной)

ШАГ 1: Разморозьте тесто в холодильнике, подпылите мукой и разрежьте на полоски толщиной 10-15 см. Понадобится 1 кг. Немного раскатайте его и разрежьте ножом на полоски толщиной примерно 10-15 см, в зависимости от размера завиток, которые хотите получить.

ШАГ 2: Разогрейте духовку до 200 градусов. Каждую полоску теста немного раскатайте занозой, затем смажьте медом с помощью кулинарной кисточки и заверните их в рулет.

ШАГ 3: Выпекайте в духовке, застеленной пергаментом и оставляя расстояние в 2-3 см между рулетами.

ШАГ 4: Накройте рулеты из теста другим противнем, так, чтобы оно плотно легло на него и готовые маковники имели сплюснутую форму. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут.

ШАГ 5: Отварите 100 г мака, варите 20 минут на среднем огне.

ШАГ 6: Добавьте к маку 50 г вишен, немного перемешайте.

ШАГ 7: В кастрюле смешайте сахар и воду, сварите сироп на среднем огне, пока сахар не растворится.



ШАГ 8: В форму выложите готовые рулетики из теста. Полейте сиропом и выложите сверху начинку из мака и вишен. Дайте им хорошо пробраться.

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