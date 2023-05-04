Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка перед родами презентувала новий "дитячий" альбом, а нещодавно втретє стала мамою, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася зворушливим відео з колисковою та поділилася корисними лайфхаками для молодих мам.

Як видно, Світлана відбита в домашній обстановці, вона тримає на руках загорнуту в білі пелюшку новонароджену донечку. Співачка наспівує милу колискову і навіть трохи пританцьовує з дитиною на руках.

У підписі до публікації Тарабарова поділилася корисними порадами для молодих мам:

"Щоб не пропускати дивовижні моменти материнства, щоб були сили співати колискові - мама має бути в ресурсі. Я ще тільки вчуся, але вже можу точно сказати, що декілька простих правил рятують маму:

1. Сон, намагатися спати разом із малечею (на практиці це нереально майже, але коли у мене виходить - я прям літаю і щаслива!

2. Спокій у будь - якій ситуації. Тому що родина велика, проблем за день мільйон і якщо на все реагувати - можна зійти з розуму, а це не потрібно нікому. Будь-яка проблема вирішується із вашими нервами чи без, так навіщо зриватися? Сенсу нуль.

3. Вітаміни! Причому вітаміни на постійній основі до закінчення ГВ - це прям, як мантра. Щоб волосся, зуби, нервова система та і всі органи залишились в порядку.

4. Ну і ніхто не відміняв збалансоване харчування - це дуже важливо. Їжа може, як давати сили, так і забирати на перетравлення. Памʼятаєте коли переїдаєте і хочеться спати? Так от.

Тому мамулі, тримаймося і намагаємося кайфувати, бо наші малюки так швидко ростуть".

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