Популярна українська телеведуча, актриса театру та кіно Лілія Ребрик , яка працює на телеканалі "ДОМ", а кілька місяців тому обґрунтувала іменний благодійний фонд, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка поділилася милими фото із прогулянки Черніговом, куди приїхала на гастролі.

Як видно, Лілія вийшла на прогулянку містом, яке після всіх жахів війни з весною ожило. Перед камерою артистка з'явилася у легкому світлому вбранні – на ній блакитні джинси з білими кросами, смугастий светр у пастельних тонах та зручна жилетка, а через плече висить яскрава червона сумочка. Волосся актриси розпущене і розпатлане вітром, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.

У підписі до публікації Ребрик написала: "Чернігів. Театральні гастролі. Ніколи не звикну до цього дисонансу: війна і природа, у якої свої плани на життя, яка квітне всупереч обставинам. Що вас повертає до життя? Пишіть! Візуалізуйте!".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Ласкаво просимо в наш комфортний та улюблений Чернігів. Незламний Чернігів".

"Чернігів вас любить".

"Мій рідний Чернігів".

"До життя повертає кожен похід до театру!".

"Моє сонечко".

"Ви наше сонечко. Все обов'язково буде добре".

"Обов'язки повертають, пес мій якого спіймала і залишила собі. Весна прекрасна".

"Мене повертає до життя улюблену справу".

Нагадаємо, "До чого тонко підмічено": Великий з "Квартал 95" захопив дотепною пародією на мерзенного Соловйова, відео.

Як повідомляла Politeka, "Продовжуємо жити": TAYANNA показала, що відбувається за кадром перед виходом на сцену.

Також Politeka писала, що "Новини розбивають серце": Jerry Heil поділилася своїм болем у новій зворушливій пісні.