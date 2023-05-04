Популярна українська співачка та мама трьох дітей Анастасія Приходько, яка відома своїми скандальними заявами та висловлюваннями, часто радує аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так цього разу артистка показала веселі фото своїх розваг на гірськолижному курорті Буковель.

Зазначимо, що близько тижня тому Настя відзначала свій день народження, можливо, до Буковелю вона вирушила відпочити саме з цього приводу. На нових фотографіях артистку знято в компанії своєї подруги. Судячи з знімків, дівчата весело проводять час, вони вирішили занапастити шампанського і зробили це прямо на вулиці зі стаканчиками для кави.

Перед камерою Анастасія з'явилася у простому образі спортивного стилю – на ній темний зручний костюм, волосся зібране у високий недбалий пучок, а на обличчі зовсім немає макіяжу. Натомість настрій відмінний.

У підписі до публікації Приходько написала: "Коли ти з @ivanovna_s хочеш просто тиші та трохи шампанського. Так я готувалася до туру". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Молодці, дівчатка!".

"Вогонь".

"Ти моя прикраса".

"Обожнюю тебе".

"Красуні".

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