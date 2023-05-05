Юлия Санина в видео предстала в длинном черном кожаном плаще, а на ее лице нанесен темный макияж.

Группа "The Hardkiss" за последнее время радовала поклонников новыми украиноязычными песнями. Но вот композиций на английском у них давно не было. Какой же был сюрприз для поклонников, когда музыканты впервые за долгое время опубликовали новый трек на английском. Солистка коллектива Юлия Санина опубликовала клип в Инстаграм.

В песне Festival лидер "The Hardkiss" Юлия Санина просит Бога превратить бомбы в фейерверки, а пули – в капли дождя, потому что "хочет чувствовать этот мир как праздник".

Юлия Санина в видео предстала в длинном черном кожаном плаще, а на ее лице нанесен темный макияж. Аристка ходит по улицам мрачного военного Киева, можно увидеть Майдан Независимости, Пешеходный мост, набережную на Почтовой площади и другие узнаваемые локации столицы. Клип заканчивается с надеждой на победу Украины и ее светлое будущее - в небо запускают фейерверки, которые символизируют окончание войны.

В комментариях пользователи сети написали все, что думают о новой песне. Многие отмечали, что давно ждали англоязычной композиции:

"Невероятно сильно и метко! Шикарная песня!", "Спасибо, что используете эту уникальную возможность быть услышанными целым миром и обращаете это внимание на то, что болит у каждого украинца!", "Скучал по вашим англоязычным песням!) класс", "Это очень сильно! Послушал уже раз 5".

Напомним, что Санина из The Hardkiss сообщила важную новость о новом гастрольном туре.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss в соблазнительном латексном костюме появилась на премьере "Мавка".

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss привлекла внимание личным видео о Евровидении 2023.