Руслана Лыжичко все-таки появится на сцене «Евровидения-2023», пишет Politeka.net.

Напомним, вокруг украинской певицы вспыхнул громкий скандал - организаторы "Евровидения-2023" объявили список украинских артистов, которые будут выступать в фан-зоне и на главной сцене международного песенного конкурса, но Русланы Лыжичко, котораяв 2022-м году привезла в Украину победу, в этом списке не оказалось.

Продюсер и муж Русланы Александр Ксенофонтов отметил, что ему непонятно, как можно было не пригласить к участию в конкурсе «одну из ярких исполнительниц, проложившую путь на Евровидение для Украины».

Теперь же стало известно, что Руслана все-таки появится на гранд-финале «Евровидения-2023»

«Она появится в одном из номеров с особой миссией и символизмом. Первая победа Русланы для Украины непременно будет почтена. В нашей стране почти каждый представитель «Евровидения», вошедший в Топ-10, достойный того, чтобы стоять на сцене в этом году», - сообщил креативный директор Евровидения от Украины Герман Неонов в интервью «KP.UA».

Неонов также отметил, что артистов, которые выступают в полуфинале и финале «Евровидения-2023» отбирали не по принципу личных симпатий, а исходя из концептуальности шоу.

Также Герман Неонов заверил, что хейт всегда есть и будет, но при этом, по его мнению, «лучше хейт, чем безразличие».

Ранее Руслана Лыжичко показала особый подарок с передовой.

Кроме того, Politeka.net писала, что Руслана Лыжичко рассказала, что нужно сделать во время "Евровидения" для помощи Украине.

Также сообщалось, что скандал с "Евровидением-2023" разозлил украинцев.