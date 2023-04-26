Руслана Лижичко, нагадаємо, обурилася через те, що її не запросили виступити на "Євробаченні-2023", пише Politeka.net.
Раніше організатори "Євробачення-2023" оголосили список українських артистів, які виступатимуть у фан-зоні та на головній сцені міжнародного пісенного конкурсу, але Руслани Лижичко, яка перемогла у конкурсі у 2004-му році, у цьому переліку не виявилося.
Коментуючи цей конфлікт, Андрій Данилко зазначив, що ситуація дивна.
"Я не розумію, як проходив цей відбір. Принцип який? При всій повазі. Я не розумію, чому є Alyona Alyona, а немає Руслани? Повинна ж бути якась схема. Хоча, як на мене, хай всі беруть участь", - заявив Данилко в коментарі для УНІАН.
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Також Данилко спробував пояснити ситуацію бажанням організаторв «Євробачення 2023» додати у програму щось нове. Мовляв, постійно запрошувати одних і тих самих людей вони не можуть, як і запросити всіх.
«… Але, я кажу. Те, що мені дуже незрозуміло, це коли беруть участь люди, які до цього не мали жодного відношення. А ті, які мали відношення, м'яко кажучи, привезли Євробачення в Україну, вони не беруть участь. Для мене це дивно", - зізнався Андрій Данилко.
Додамо, ще деяким українцям теж незрозуміло, чому Руслани Лижичко немає серед запрошених. Інші ж припускають, що Руслана залишилась у минулому.
«Руслана залишилась в 2004-му, і дикі танці ніхто не слухає, а нового нічого немає. Або те що є ніхто не слухає»,
«Дикі танці вже не ті»,
«2023 рік за вікном. Може будемо щороку запрошувати на євробачення учасників 2004 року? Війна йде, а вони от з цього скандал зробили»,
«Руслана! Агов!!! Скільки можна жити перемогою на Євробаченні 2004? Який рік уже? 2023! 19 років пройшло, а вона кричить»,
«Руслана достойна цього конкурсу!»,
«Шо Данилко, шо Руслана…».
Додамо, за ініціативи Суспільного Мовлення переможницю Євробачення-2004 Руслану було включено до програми конкурсу.
Тим часом Король Великої Британії та його дружина Камілла відкрили сцену "Євробачення-2023" у Ліверпулі.
Нагадаємо, раніше Руслана Лижичко показала особливий подарунок з передової.
Крім того, Politeka.net писала, що Руслана Лижичко розповіла, що треба зробити під час "Євробачення" для допомоги Україні.
Також повідомлялось, що Руслана Лижичко присоромила артистів за піар перед військовими.