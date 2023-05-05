Настя Каменских, известная певица и исполнительница песен долгое время игнорировала все слухи о расставании с Потапом. Более того, артистка не стала раскрывать, вернулся ли артист на самом деле домой.

Во время тура Настя праздновала день рождения прямо на концерте, не обошлось без поздравлений Потапа, поэтому она решила высказаться на фоне сплетен о ее разводе:

«Спасибо, мой любимый медвежонок Потап, за твои поздравления, все, что ты сделал и продолжаешь делать для меня каждый день Люблю тебя» - написала Каменских.

«Я люблю тебя» - написал Потап в ответ после всех слухов о размолвке.

В сети принялись реагировать:

«Очень мило; Поздравляем с днем рождения; Так долго были слухи о расставании. И так приятно видеть, что вы вместе!!! Радостно, будто это я в любви, а не вы)); Какая красота, шедевр». Очень хорошее поздравление».

Ранее Каменских вспомнила свои мечты о великом пении. Она поделилась своей историей на своей странице в социальной сети. В перерывах между концертами тура, в честь своего Дня рождения, она вспомнила один из самых ярких моментов своего детства - выигрыш на вокальном конкурсе "Черноморские игры".

Напомним, Настя Каменских сделала признание о Потапе и нарвалась на хейт.

Также сообщалось, что Насте Каменских сделали замечания после публикации с военными – она ответила.

Кроме того, Politeka.net писала, что у Насти Каменских, Даши Астафьевой и Андрея Данилко серьезные проблемы со здоровьем.