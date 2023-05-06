Время съемок нового сезона «Голоса страны», который станет уже 13-м, близится.

Съемки «Голоса страны-13» , скорее всего, начнутся летом, пишет Politeka.net.

Пока продолжается поиск вокалистов от 16 лет, мечтающих засиять на сцене «Голоса страны» и, чтобы их голоса услышали миллионы. Кастинг в разгаре.

Также одной из главных интриг остается то, кто из звезд станет тренерами в новом сезоне «Голоса страны».

Создатели шоу даже решили поинтересоваться, кого хотят видеть украинцы. Напомним, в 12-м сезоне судьбы вокалистов решали Надя Дорофеева, Потап, Оля Полякова и Александра Зарицкая с Анатолием Мацолой.

Многие поклонники шоу не теряют надежду, что в кресле «Голоса страны» снова окажется певица Тина Кароль.

"Тина Король",

«Тина Кароль, без нее голос вообще не интересен. Если сезоны, где была Тина, интересно смотреть по несколько раз, то 12 вообще не интересно было смотреть даже один. Пару выпусков посмотрела и поняла что не то...»,

«Тина Кароль, конечно же»,

«Тина Кароль, без нее «голос» не «голос» , – пишут зрители.

Также украинцам очень хочется, чтобы на шоу вернулись Дан Балан и Монатик:

«Тина, Монатик и Дан – люди, которые делали шоу и реально помогали участникам раскрыть себя»,

«Дан Балан».

Некоторым пользователям Инстаграм также пришлись по душе тренеры Потап и Надя Дорофеева.

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала, почему на самом деле покинула «Голос країни». Так, по ее словам, она не захотела участвовать в интригах, которые требовала от нее продюсерская команда.

"Проект "Голос" - это тренеры, ведущие и самое главное участники. Но есть и бэкстейдж. И когда на бекстейдже начали появляться какие-то интриги, я в прямом эфире "Голоса" сказала, что отдаю это кресло Юле Саниной. За 9 лет я видела в проекте "Голос" три продюсерские команды, третья требует немного больше интриг и хайпа…», - рассказывала Кароль.

Певица уверяла, что не хочет ни хайповать, ни участвовать в интригах, поэтому создателям шоу сказала искать других героев.

Добавим, что впервые за долгое время после исчезновения из информационного пространства о себе начал давать знать Дан Балан.

На своей странице в Инстаграм певец опубликовал новый клип, отснятый в Киеве.

Напомним, ранее создатели "Голоса країни-13" ответили на вопрос, кто может стать тренерами в новом сезоне.

Также сообщалось, где сейчас победительница "Голоса страны-12" Мария Квитка.

Кроме того, Politeka.net писала о топ-5 выступлениях на "Голосе страны", которые рвут YouTube.