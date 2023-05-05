Команда "Голоса страны" готовится к старту нового сезона, кастинг в самом разгаре.

Этот сезон «Голоса страны» станет уже 13-м, напоминает Politeka.net. И он будет очень отличаться от того, что зрители «Голоса страны» видели раньше.

Так, русскоязычных песен не будет совсем. Создатели проекта даже не будут рассматривать анкеты потенциальных участников, которые пришлют свое исполнение на языке страны-агрессора.

Кроме того, в новом сезоне «Голоса страны» впервые в истории проекта, участники смогут спеть свои авторские песни, как на кастинге, так и на «Слепых прослушиваниях».

Судя по всему, произойдет кардинальное изменение и в составе тренеров «Голоса страны-13». Напомним, в прошлом сезоне тренерами были Потап, Оля Полякова, Святослав Вакарчук, Надя Дорофеева, Андрей Мацола и Александра Зарицкая.

Победительницей «Голос країни-12» стала участница именно из команды второго шанса – Мария Квитка.

Также напомним, что Святослав Вакарчук отказался сниматься в прямых эфирах, и поэтому его команда была распределена между командами Оли Поляковой, Потапа и Нади Дорофеевой.

Так что в новом сезоне «Голоса страны» лидера «Океана Эльзы», посвятившего все свое время помощи армии, ожидать не следует.

Приоткрывая занавес тайны, кто может стать тренерами «Голоса страны-13», продюсер Владимир Завадюк заверил, что это будут люди, являющиеся актуальными героями нашего времени.

«Мы прочли все комментарии и прокастинговали всех топовых звезд, о которых нам писали телезрители. Могу сказать, что это будет полностью новая тренерская панель, которая не оставит равнодушными никого, ведь эти звезды сейчас на устах у всех украинцев», – заверил Завадюк.

Напомним, где сейчас победительница "Голоса страны-12" Мария Квитка.

Также сообщалось, что Настя Каменских эмоционально отреагировала на признание Потапа.

Кроме того, Politeka.net писала о топ-5 выступлениях на "Голоса страны", которые рвут YouTube.