Как известно, молдавский певец Дан Балан находился в Киеве во время российского вторжения, также известно, что артист должен был вести нацотбор на "Евровидение-2023" в Румынии, но действий оккупантов выехать не смог.

В этот раз в Инстаграм Дан Балан не только представил новую композицию, но и привлек внимание к ситуации в нашей стране. В этот же день Тина Кароль презентовала свой новый клип.

«Видео «Crazy Loop - Love Maria» было снято в мирном Киеве перед войной. Сегодня, когда оно выходит, мы молимся за детей, пострадавших от этой трагедии» - написал Балан под кадрами.

В сети сразу поспешили поделиться эмоциями, ведь певец не объявлялся в сети больше полугода:

«Фух, слава Богу, дожили до этого момента; Как же мы соскучились, Дан; Какая же харизма🔥; Гений. Просто Лучший.💜; Ох и клип, умеешь ты удивлять, Дан; Дан, а ты знаешь, что умеешь удивлять?; Очень трогательно и грустно взглянуть на Киев до войны».

В течение длительного времени молдавский певец Дан Балан не проявлял о себе никакой активности. Впервые за восемь месяцев Дан Балан вышел на связь со своими поклонниками несколько дней назад, опубликовав на своей странице в Instagram видео, в котором он анонсировал скорый выход новой композиции.

В течение всего этого времени было неизвестно, где находится молдавский артист и чем он занимается.

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