Популярная украинская рэперша Alyona Alyona рассказала о серьезной проблеме, с которой сталкивалась и она, и Оля Полякова, и вообще почти каждый человек.

Alyona Alyona опубликовала на своей странице в Instagram важный пост по теме буллинга.

"Буллинг в большой или малой степени затрагивает нас всех. Дети страдают от издевательств в школах, между тем взрослые дискриминируют друг друга по любому признаку. Наш мир, к сожалению, пронизан ненавистью и мы частично уже привыкли жить в таких условиях. Почему-то люди не могут отцепиться друг от друга и жить в согласии, беспокоиться о своем саморазвитии, совершенствовать себя и окружающий мир", — пишет исполнительница.

По ее словам, самое главное в таких обстоятельствах – заметить жертву буллинга и помочь ей пережить этот период. Артистка напомнила, что 4 года назад она выпустила свою песню и клип "Буллинг", ведь о таких проблемах нельзя молчать.

"Наверное, хоть раз в жизни буллили каждого из нас, как вот Сашу Зарицкую из KAZKA буллили за ее вес, Олю Полякову - за ее рост и худощавость, Melovin - за творческую натуру и можно услышать еще кучу историй от разных известных вам людей. Я тоже была жертвой буллинга и открыто говорю об этом во всех интервью. Но кем я и куча других жертв буллинга являемся сегодня? Мы точно стали сильнее. Сегодня я горжусь тем, кем стала. Я продолжаю доказывать людям, что каждый из них является личностью и уникален. Никто не имеет права диктовать вам свои правила жизни", — подчеркнула Alyona Alyona.

Напомним, Alyona Alyona зачитала строчки, которые близки каждому украинцу.

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona показала, как изменились ее концерты за последние годы.

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