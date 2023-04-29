Українська хіп-хоп та реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім'я – Альона Савраненко) принципово записує свої треки українською мовою. У такий спосіб вона знайомить світ з нашою культурою. Днями вона опублікувала в Інстаграм-Сторіз повідомлення від фанатки із Польші, яка записала його українською мовою.

"Привіт, я Марго. Мені 14 років. Я вже рік вивчаю українську мову та слухаю твою музику. Вона дуже класна і мотивує мене щось робити. Я навіть трохи співаю твої пісні. Слава Україні! Я буду з Вами серцем та душею. Бажаю перемоги українському народу", - заявила дівчина з Польщі чистою українською мовою.

Опублікувавши це повідомлення, Alyona Alyona хотіла показати російськомовним українцям, що навіть іноземці здатні вивчити українську мову. Тому на їхньому тлі відмовки російськомовних жителів України звучать дуже безглуздо та надумано.

"Саме тому я не можу більше слухати про те, що українську мову важко вчити і ще купа відмазок. Я провела три дні в столиці і всі ці три дні тільки в російськомовному оточенні. У метро, ​​на вулиці, на зйомках, у супермаркетах, у потязі... Це вибір. Це бажання. І це наслідки", - прокоментувала українська хіп-хоп та реп-виконавиця Alyona Alyona.

Нагадаємо, Alyona Alyona зачитала рядки, близькі кожному українцю.

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