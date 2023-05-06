Контрнаступление украинской армии все ближе. Это понимают и российские генералы, которые пытаются сделать все возможное, чтобы остановить украинских защитников. За последние дни стало понятным, что армия оккупантов применила новую тактику, чтобы замедлить ВСУ.

Об этом в эфире "24 Канала" рассказал более детально военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

Так, полковник запаса ВСУ Роман Свитан обратил внимание на то, что каждую ночь россияне запускают иранские дроны по территории Украины. Делается это под покровом ночи, ведь тогда их труднее сбивать.

"Скорее всего, это будет продолжаться каждую ночь. Каждую ночь россияне будут обстреливать ракетами и беспилотниками наши воинские части, которые передвигаются. А также будут пытаться нащупать такие же логистические хабы, наше топливо и боеприпасы. То есть все это переходит для армии рф в рутинную работу, чтобы замедлить контрнаступление украинских защитников", - подчеркнул Роман Свитан.

По его словам, шахеды будут атаковать каждую ночь до начала контрнаступления. То есть пока ВСУ не закрепятся на новых позициях фронта и не пойдут в наступление, рф будет пытаться нанести хоть какое-то боевое поражения украинской армии.

Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.

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