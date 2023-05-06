Сейчас активные боевые действия ведутся преимущественно на Донецком и Луганском направлении, но на Харьковскую область у оккупантов тоже есть планы.

Боевые действия за Харьков и его окрестности в ходе полномасштабного вторжения российских войск в Украину продолжались с 24 февраля 2022 года по 11 сентября 2022 года. ВСУ удалось выбить их из области, но захватчики все еще имеют планы на эту область.

Об этом в эфире "24 Канала" рассказал более детально военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

Полковник запаса ВСУ отметил, что российские войска пригнали огромное колличество техники и личного состава на Лиманском направлении. Оккупанты планируют захватить Лиман Донецкой области и оттуда двинуться на Купянск в Харьковской области.

"Россияне пытаются наступать в сторону Лимана, они хотят его оккупировать и выдавить наши войска за Северский Донец. Потом пойти на Харьковское направление - в Купянск. Это их стратегическая задача. Подошла тяжелая техника в районе Кременной, а земля подсохла и позволяет ей передвигаться. Они уже получили технику и множество снарядов. Потому в ближайшие дни пойдут в наступление на Лиман", - рассказал Роман Свитан.

Роман Свитан уточнил, что наступление попытаются совершить к 9 мая. Наступательные действия произойдут со стороны Кременной, сначала на Белогоровку и на Лиман через Торское. А потом, если получится на Купянск в Харьковской области. Группировка российский войск сейчас стоит в лесах и ждет команды.

При этом военный эксперт отметил, что там также полно украинских защитников, которые готовы к атаке россиян.

Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.

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