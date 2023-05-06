Российские солдаты, которым удалось выжить после горячих боев в Харьковской, Киевской, Сумской и Черниговской областей, позорно бежали в российскую федерацию. После чего в генштабе рф выдумали отмазку и назвали такие действия "жестом доброй воли".

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире "24 Канала" отметил, что появились признаки того, что российская армия готова к очередному "жесту доброй воли".

По словам военного эксперта, сначала пропагандисты начала говорить о том, что возможно для спасения жизни военных рф их придется вывести. После чего подключидся главарь ЧВК "вагнер" пригожин и начал ныть об этом. Позже социологи начали проверять, как на эту информацию реагируют в обществе.

"Они начали формировать общественное мнение о том, что будут выходить с Херсонской и Запорожской областей. С одной стороны показывая, что они тем временем удержат Крым и Донбасс. А потом вернуться и якобы вернут все, что оставили. Вопрос лишь каким образом выйдут. Либо по договорняку и мы их выпустим, либо под натиском атак ВСУ", - уверен Роман Свитан.

Полковник запаса ВСУ отметил, что отход уже подготовили, на что указывают некоторые их действия за последние недели.

"Мы сейчас видим: автобусы с грабленным, эвакуация семей российских оккупантов и коллаборантов, очередность отъезда и расположение укрепрайонов в шахматном порядке. Все это указывает о планируемом отходе. Отход виден из Херсонской области в Крым, а из Запорожской области в Мариуполь. Зато две области будут полностью от них освобождены", - подытожил Роман Свитан.

Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.

Как сообщала Politeka, россияне в отчаянии пригнали на фронт бригаду, которой не доверяют.

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