Активисты народных меньшинств ведут активную работу в российских регионах, в том числе подпольно, образовались партии, которые примут участие в Форуме свободных народов рф.

Политтехнолог Ростислав Мурзагулов в эфире "24 Канала" рассказал детальнее об этом и сообщил о разговорах среди местного населения народных меньшинств рф.

По его словам, очень много недовольных действиями россии на Кавказе. Там все больше говорят о выходе из состава рф. Это касается и простого населения, и местных чиновников.

"В регионах мысли о свободе звучат все чаще. Особенно это видно по Кавказу. Кавказ строем оттуда готов выходить. Там жесточайшие противоречия относительно политики россии. Масла подливают пропагандисты, которые кричат, что теряют словянское население и вскоре станут исламской страной. Потому нужно спасать рф от мусульман. Это кавказцам слышать дико, ведь там многие исповедуют ислам", - отметил Ростислав Мурзагулов.

Он добавил, что больше всего людей на Кавказе недовольны политикой рф именно среди мусульман и элиты региона. Среди них ходят недовольные разговоры и делаются громкие призывы о выходе из состава рф.

"Внутри страны рф сама создает раскол. Все, кто не словянской национальности недоволен. В мечетях начали открыто обсуждать все это, они говорят: Нас сделали людьми второго сорта. Путин же сам говорит, что страну нужно делать словянской и православной, потому сам виноват", - подытожил Ростислав Мурзагулов.

Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.

Как сообщала Politeka, россияне в отчаянии пригнали на фронт бригаду, которой не доверяют.

Также Politeka писала, как выглядит самая жуткая позиция ВСУ в 200 метрах от окупантов, кадры