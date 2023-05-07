Катя Осадчая и Юрий Горбунов стараются использовать с толком свободное время, которого у пары не так много из-за постоянной занятости.

Пара украинских телеведущих Юрий Горбунов и Катя Осадчая воспитывают двух маленьких сыновей, а также все свое свободное время проводят вместе. 6 мая верующие отмечают День святого Юрия Змееборца. В этот день празднуют именины все мужчины с именем Юрий. В этот день ведущая решила поздравить мужа и опубликовала милый пост в Инстаграм.

Пара позирует на фото посреди кухни. Парочка сделала романтическое фото возле обеденного стола. Ведущая позирует в простой белой футболке, а Юрий в черном лонгсливе. Катя Осадчая обняла мужа и нежно поцеловала, а он сделал то же самое в ответ.

"Юра, отец наш, с Днем ангела! Пусть ангел хранит и всегда будет рядом. Люблю тебя. И пусть бережет ангел телохранитель всех Юриев, Георгиев и всех кто сегодня имеет свои именины!", - подписала фото Катя Осадчая.

Телеведущая также добавила, что фото было сделано их старшим сыном Иваном. Юрий Горбунов ответил на поздравление жены: "Спасибо любимая!".

Пользователи сети без устали писали комплименты и радовались за них:

"Приветствую, какой Иван молодчина, вы лучшие, гордимся такими украинцами", "Поздравляем, мы любим всех Горбуновых", "Счастливая семья! Крутая семья!", "Счастья и любви вам! Какие вы красивые! Красивая семья!", "Сладкая парочка. Красивые и талантливые люди красивые!".

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

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