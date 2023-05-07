Украинский рэпер Потап порадовал своих поклонников, опубликовав редкое фото с единственным сыном по имени Андрей, которого он растил с бывшей женой Ириной Горовой.

Рэпер и известный продюсер Потап исчез после скандальных слухов о своем побеге и размолвке с женой решил оправдаться в сети. Он выставил кадры Насти, поздравив ее с праздником и признавшись в чувствах. После этого артист решил поделиться кадром с сыном.

Отец и сын снялись на фоне расцветающих каштанов в городе Киеве. Получившаяся фотография яркая и отражает атмосферу весны.

Под фотографией Потап кратко написал: "Май, сын, каштаны".

Поклонники оставили множество комплиментов под этим снимком. Фанаты заметили, что Андрей больше похож на свою маму и имеет мало общего с известным отцом.

«Копия мамы 💕; Хороший парень!; Я все еще его маленьким помню))); Какой взрослый 😍; И отмазался отмазался😂; Но уже большой; Красавчики!; Мама Ctrl+C + Ctrl+V; Мамины глаза с папиным взглядом; Ого, Андрюха вымахал! 😍; Мамины гены. Папа без обид».

Ранее артист также на своей странице в Инстаграмме рассказал, как на самом деле относится к своей жене Насте Каменских, с которой он якобы расстается.

«Лучшая жена, лучшая девушка, лучшая певица, лучшая хозяйка, самая изысканная дама, самое доброе сердце, самая красивая душа - это все ты мой лягушонок».

Напомним, Настя Каменских сделала признание о Потапе и нарвалась на хейт.

Также сообщалось, что Насте Каменских сделали замечания после публикации с военными – она ответила.

Кроме того, Politeka.net писала, что у Насти Каменских, Даши Астафьевой и Андрея Данилко серьезные проблемы со здоровьем.