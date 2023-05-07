Террорист Пригожин хочет не только снять с себя ответственность за провал наступления на Бахмут, но и подготовиться к новой войне внутри россии.

Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Радио НВ.

"Крысы убегают с корабля. Жирная, агрессивная крыса уже поняла, что корабль тонет и он сейчас решает одновременно две задачи. Он хочет снять с себя ответственность за провал наступления на Бахмут.

Уже очевидно, что на сакральную дату их некрофильского культа – 9 мая – не будет победы, не преподнесут они своему царю-батюшке Бахмут. Семь месяцев тяжелых боев за районный центр с довоенным населением 70 000, но даже такую ​​победу наши защитники им не дали.

Во-первых Пригожин снимает с себя ответственность: "это не я провалил Бахмут, а Шойгу мне снарядов не дал". При этом он потребовал 6000 снарядов в день. Для сравнения ВСУ используют сейчас 4000 снарядов в день по всему фронту. Он хотел 6 тысяч на Бахмут. Кто как умеет воевать...

Но есть и второй момент. В его видео он заявляет, что он не просто уходит из Бахмута и все. Они уходят оттуда в лагеря отдыха и ждать там пока снова понадобятся народу россии. А это произойдет скоро, потому что нынешняя власть не справляется.

Он считает, что корабль настолько тонет, что не просто нужно убегать с этого корабля, а готовиться к перераспределению власти на россии. Когда после военного поражения там начнется "большая смута". Пригожин уже источит себе роль одного из лидеров этого великого "передела". И для этого ему нужно сохранить хотя бы часть своей частной армии", – говорит Евгений Дикий.

Напомним, в России рванула "бавовна" в неожиданном месте.

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Источник: Радио НВ