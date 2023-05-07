Террорист Пригожин хочет не только снять с себя ответственность за провал наступления на Бахмут, но и подготовиться к новой войне внутри россии.
Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Радио НВ.
"Крысы убегают с корабля. Жирная, агрессивная крыса уже поняла, что корабль тонет и он сейчас решает одновременно две задачи. Он хочет снять с себя ответственность за провал наступления на Бахмут.
Уже очевидно, что на сакральную дату их некрофильского культа – 9 мая – не будет победы, не преподнесут они своему царю-батюшке Бахмут. Семь месяцев тяжелых боев за районный центр с довоенным населением 70 000, но даже такую победу наши защитники им не дали.
"Еще лучше, чем шашлык!": звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированных шампиньонов
Регион россии готовится к выходу из состава рф: "Нас сделали людьми второго сорта"
Комаров из "Мир наизнанку" нашел ответ, как украинцам жить рядом с россиянами: "Если ты проходишь..."
Летел не из Украины: выяснилось, кто на самом деле запустил беспилотники на Кремль
Россияне выведут на "нули" тысячи единиц военной техники, названы сроки: "Мы готовы..."
Во-первых Пригожин снимает с себя ответственность: "это не я провалил Бахмут, а Шойгу мне снарядов не дал". При этом он потребовал 6000 снарядов в день. Для сравнения ВСУ используют сейчас 4000 снарядов в день по всему фронту. Он хотел 6 тысяч на Бахмут. Кто как умеет воевать...
Но есть и второй момент. В его видео он заявляет, что он не просто уходит из Бахмута и все. Они уходят оттуда в лагеря отдыха и ждать там пока снова понадобятся народу россии. А это произойдет скоро, потому что нынешняя власть не справляется.
Он считает, что корабль настолько тонет, что не просто нужно убегать с этого корабля, а готовиться к перераспределению власти на россии. Когда после военного поражения там начнется "большая смута". Пригожин уже источит себе роль одного из лидеров этого великого "передела". И для этого ему нужно сохранить хотя бы часть своей частной армии", – говорит Евгений Дикий.
Напомним, в России рванула "бавовна" в неожиданном месте.
Также сообщалось, что одной из жертв страшного обстрела Херсона стал известный врач.
Кроме того, Politeka.net писала, что появились фотографии жертв ракетной атаки по Умани.
Источник: Радио НВ