Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова ала интересный рецепт "Тарт Татена", который можно сделать без особых затрат.

На своем YouTube-канале судья "МастерШеф" и опытный кулинар Татьяна Литвинова поделилась рецептом персикового "Тарт Татена", который вы сможете легко воссоздать.

Ингредиенты:

120 г муки

2 яйца

125 г сливочного масла

200 г сахара

8 г разрыхлителя

10 г ванильного сахара

700 г персиков

2-3 ст. л. воды

Способ приготовления:

Помойте и нарежьте персики, затем переложите их в сотейник. Посыпьте сахаром, добавьте немного воды и поставьте на огонь. Доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар не пригорел. Персики должны карамелизоваться. Для приготовления теста в миску положите размягченное сливочное масло комнатной температуры, добавьте сахар и хорошо взбейте миксером. Добавьте яйца в масляно-сахарную смесь и продолжайте взбивать. Просейте муку, смешайте ее с разрыхлителем и осторожно добавьте в смесь масла и яиц. Снова взбейте миксером, а затем хорошо перемешайте лопаткой. Выложите горячие карамелизованные персики в силиконовую форму (или любую другую форму) и накройте их пергаментной бумагой, предварительно дайте им немного остыть. Аккуратно выложите тесто на персики и поставьте форму в духовку на 50 минут при температуре 150°C, что является оптимальной для этого пирога. По истечении времени достаньте пирог из духовки, аккуратно пройдитесь ножом по краям, затем переверните пирог, снимите пергамент и разрежьте его на порции.

Теперь у вас есть рецепт вкусного персикового "Тарт Татена", который вы можете приготовить.

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