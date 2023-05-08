Истерические выходки Пригожина, возникновение Кадырова и то, что происходит в Бахмуте может быть спланировано Кремлем, чтобы создать подобие конкурента путину на будущих выборах в рф 2024 года.

Такое мнение высказала российская либеральная журналистка Юлия Латынина в интервью на ютуб-канале Politeka Online.

По словам Латыниной, игра престолов в россии уже началась, и возможно Кремль готовит Пригожина, как главного конкурента путина на будущих выборах, который заберет на себя голоса недовольного ходом войны электората.

"Мне кажется, что происходит следующее с Пригожиным. Это происходит скорее всего по согласованию с путиным, что из Пригожина делают большого спойлера на президентских выборах. Он должен привлечь на себя все голоса разгневанных патриотов. Это с истории, что есть контролируемый чувак. А с этой историей неразрывно связана другая. Потому что, когда армия терпит поражение, скорее всего все уже понимают, что российская армия потерпит серьезное поражение при наступлении, они не понимают и никто не понимает масштабы этого поражения, и они страхуются. Потому что, когда армия терпит поражение, всегда начинается – нас предали, значит был удар в спину, и так далее и так далее.

А вот это "нас предали" кто-то всегда может возглавить. И, соответственно, вот заранее, еще до того, как все совершилось, выходит Пригожин, который говорит: "Нас предали, если бы не именно обороны, да я бы всех порвал в клочья". И вот является он очень хорошей такой фокусной точкой концентрации всех этих чаяний людей, которые будут говорить, что "нас предали". И, как я уже сказала, тем самым, плоскость, с моей с точки зрения, в политологической задумке, будет выступать таким вот, как у Ельцина был генерал Лебедь, таким спойлером на выборах, который потом отдаст все голоса Путину.

Другое дело, что это задумка путинских политтехнологов, вероятно Кириенко. А как бы вам сказать, в войне бывает другое. И Пригожин ну не совсем проходит на того человека, которым можно играть как пешкой, потому что в игре престолов пешки легко становятся действующими фигурами и наоборот. И вообще, когда государство лишается счастья монополии на насилие, как это произошло в случае путина и "Вагнера", то бывают последствия, могут быть, да вполне действительно серьезные", - рассказала Латынина.

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Как сообщала Politeka, Пригожин начал подготовку к "великой смуте" в россии: "Это произойдет скоро, потому что нынешняя власть не справляется".

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