Настя Каменских, известная певица и исполнительница песен, больше полугода жила в Испании и не возвращалась домой. Только спустя время артистка снова прилетела в Киев и начала давать концерты, рассказывать о себе и своих буднях.

В этот раз звезда пожаловалась на непростую жизнь в родной стране.

«Это точно не то, как хотелось проводить вечер после концерта. Но, к сожалению, это наша реальность сейчас.

И даже, несмотря на регулярные риски обстрелов, наши украинские артисты продолжают выступать для тех, кто приходит на концерты не только послушать музыку и отвлечься, но и задонатить и поддержать наших защитников. Да, мы не можем быть уверены, что все будет хорошо. Сейчас в нашей стране нет ни одного места, безопасного на 100%» - написала Каменских.

Она добавила, что своими словами также хотела бы выразить благодарность миру за то, что они поддерживают нас. Ибо сейчас украинцы борются за свою правду и нам надо победить.

Как известно, Настя Каменских праздновала день рождения прямо на концерте, не обошлось без поздравлений Потапа, поэтому она решила высказаться на фоне сплетен о ее разводе.

«Вчера никогда вернется, и мы не знаем, что будет завтра. Но у нас есть наше сейчас. Это особое мгновение, которое можно поймать улыбкой и отправить всем свою любовь энергетическим месседжем» - ранее также писала Каменских.

Напомним, Настя Каменских сделала признание о Потапе и нарвалась на хейт.

Также сообщалось, что Насте Каменских сделали замечания после публикации с военными – она ответила.

Кроме того, Politeka.net писала, что у Насти Каменских, Даши Астафьевой и Андрея Данилко серьезные проблемы со здоровьем.