Настя Каменских, известная певица и исполнительница песен в своем Instagram-посте, опубликованном несколько часов назад, отметила важную дату - день рождения своего супруга, украинского рэпера и продюсера Алексея Потапенко (Потапа).
Она выразила свою непоколебимую поддержку и любовь, написав: "Независимо от того, что происходит в этой Вселенной или где-то еще, я всегда рядом с тобой. Люблю".
Каменских сопроводила свой пост совместным фото, на котором они вместе с Потапом. Примечательно, предыдущее совместное фото с Потапом Каменских разместила 29 апреля 2022 года.
В сети же решили высказать свое мнение:
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«Не имею права судить!( ваш выбор!; Обожаю; Наволонтерил, патриот?😂; Блин Потапик как дед выглядит 😢; Не разрушайте детские мечты 2000х; Давно хочу спросить у псевдопатриота, за ту брезгливую песню о волонтерах. Что это было?; поздравляю вас, наконец-то доехали до дома?».
Ранее Настя пожаловалась на непростую жизнь в родной стране.
«Это точно не то, как хотелось проводить вечер после концерта. Но, к сожалению, это наша реальность сейчас.И даже, несмотря на регулярные риски обстрелов, наши украинские артисты продолжают выступать для тех, кто приходит на концерты не только послушать музыку и отвлечься, но и задонатить и поддержать наших защитников.
Да, мы не можем быть уверены, что все будет хорошо. Сейчас в нашей стране нет ни одного места, безопасного на 100%» - написала Каменских.
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