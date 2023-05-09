Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова предложила закуски из перца, которые не надо долго готовить.

В этот раз на своем Ютуб-канале "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, что одесские кулинарные рецепты всегда отличались изысканным вкусом и простотой приготовления. С перцем можно приготовить несколько простых, но очень вкусных блюд.

Перец в меду, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова назвала главные ингредиенты рецепта:

3-4 сладких перца

1 столовая ложка меда

1 зубчик чеснока

2 столовые ложки оливкового масла

1 чайная ложка соли

2 столовые ложки лимонного сока

Перец с сыром Фета:

3-4 сладких перца в меду

100 г сыра Фета

2-3 веточки базилика

Приготовление:

Возьмите предварительно подготовленные перцы (можно использовать перцы с мангала, из духовки или очищенные от пленки). Приготовьте маринад: смешайте мед, лимонный сок, оливковое масло и соль. Перемешайте блендером до получения однородной заправки. Для перцев с сыром Фета: нарежьте перцы на одинаковые полоски и поместите их в маринад. "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова советует перемешать тщательно, чтобы перцы равномерно пропитались. Оставьте настаиваться минимум 30 минут. Возьмите кусочек сыра Фета с базиликом и закрутите его в перец. Теперь перец с сыром Фета готов! Для следующей закуски возьмите оставшиеся перцы и добавьте кинзу. "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова добавляет, можно подавать с вяленым мясом или сыром с плесенью.

Также "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила взять перец с кинзой, нарезать гречневый или пшеничный багет. А далее намазать его крем-сыром или маслом. Соединив все, получится довольно вкусная закуска.

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.