Самой приоритетной задачей является содержание именно дороги, единственной для сообщения Бахмута.

Об этом сообщил экскомандир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин.

"Примечательно то, что перед врагом поставили задачу до 9 числа любой ценой захватить Бахмут. Но у них это не получается, несмотря на то, что они бросаются силами и мы разбиваем их".

Если говорить об обстановке сейчас, то она очень сложна. В самом городе очень тяжелые бои. Очень важно, что за последние дни в городе нашими силами были удержаны абсолютно все позиции. Были организованы встречные атаки, в ходе которых разбивался потенциал пришествия неприятеля.

Что касается ситуации вокруг города, то на севере Бахмута самой приоритетной задачей является содержание именно дороги, которая является единственной для сообщения, эвакуации, подвоза, обеспечения и всех подобных вещей. Враг это понимает и тоже пытается увлечь позиции. Иногда им это удается, но на короткое время – их сразу выбили и отбросили от этой дороги.

На юге Бахмута есть даже немного хороших новостей. Нашим подразделением за последние пару дней удалось выбить врага с некоторых его позиций, успешно захватить их и сейчас удерживать", - говорит Максим Жорин.

Напомним, Пригожин резко сменил риторику после своей истерики вокруг Бахмута.

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Источник: Радио НВ