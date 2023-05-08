Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является молодой и популярной певицей, которая ранее участвовала в роли ведущей "Орел и Решка". Довольно давно артистка не выходила на связь и не рассказывала, как сейчас живет и планирует ли новые проекты.
В этот раз ведущая "Орла и Решки" Андраде высказалась в Инстаграм под атмосферным видео с кадрами, которые засняла в последние дни.
«Уже на этой неделе состоится финал #Eurovision2023. Очень жду и болею за наших ребят tvorchi_official. В этом году во время конкурса проводится музыкальный флешмоб #helpukrainesong в знак солидарности с Украиной.
До 13 мая все желающие могут приобщиться к флешмобу. В день финала «Евровидения-2023» в Национальных музеях Ливерпуля люди будут собираться вместе, чтобы исполнить песню и донатить, поскольку флешмоб также намерен реализовать сбор на инкубаторы интенсивной терапии новорожденных с кислородным сервоконтролем» - поделилась Мишель Андраде.
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«Если прислушиваться к себе, то найдешь ответы на все вопросы! Главное, держать свет внутри, тогда всегда найдешь выход!
Год назад многие из нас не по своей воле оказались вдали от дома. Кругом – чужие стены, чужие улицы. Ничего не понятно, тебе страшно, потому что будущее – сплошной росфокус. Все, что у тебя есть, это ты и вера!» - писала Мишель Андраде ранее.
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