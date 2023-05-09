Подруга Макса Барских Миша Романова показала себя и рассказала, собирается ли замуж.

Подруга Макса Барских Миша Романова решила поболтать с фанатами в своем блоге. Звезда предложила задавать вопросы в своем сторис.

"Задайте мне вопрос", - написала Романова в блоге.

"Когда замуж?", - спросил фанат у подруги Барских.

"Когда звездочки сложаться в мое имя", - ответила загадочно Романова.

"Какие советы заикающимся людям? Очень интересно услышать от вас", - спросил еще один фанат подругу Барских.

"Избавиться заикания мне так и не удалось. Но можно скорректировать. Читайте в голос книги. Всю жизнь я комплексовала, но со временем привыкла. Те люди, которые хотят вас услышать - они услышат, даже с дефектами и помогут вам", - ответила Романова честно на вопрос.

"В Германии тебе украинцы узнают как певицу?", - спросил еще один фанат у подруги Барских.

"Был один смешной момент. В начале войны я пошла с подругой в гуманитарку, ибо выехала в одном спортивном костюме. Роюсь себе в ещах... И слышу, Миша Романова. Это вы? Я вас сразу не узнала", - написала Романова в ответ на вопрос.

Стоит отметить, подруга Макса Барских с самого начала войны находится в Германии, куда уехала. Иногда артистка приезжает в Украину, но возвращается туда к сыну.

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