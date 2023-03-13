Украинская певица Миша Романова, подруга Макса Барских, показала себя и поделилась мыслями после возвращения в Киев.

Как пишет Politeka.net, Миша Романова - известная украинская певица, которая была солисткой группы ВИА Гра. Звезда также является подругой Макса Барских, с которым записывала совместные песни. В сети даже подозревают, что сын Романовой от артиста, но звезда отрицает слухи.

Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Романова рассказала свои мысли после возвращения в Киев, поделившись также своими фото.

"Сегодня утром уже было две воздушные тревоги. В этот момент я всегда чувствую беспокойство, думаю о наших матерях… О матерях, которые несут ответственность за жизнь своих детей. Я еще раз убеждаюсь, что на долю украинской женщины выпало столько боли, столько зла, которое приносит эта война. Просто хочу сказать, что я очень горжусь нашими украинскими матерями", - написала Романова в новой публикации после приезда в столицу Украины.

Фанаты, включая клипмейкера и друга Макса Барских Алан Бадоев, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Красавица наша";

"Соглашаюсь с каждым словом!".

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