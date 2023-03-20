Как пишет Politeka.net, Миша Романова - известная украинская певица, которая была солисткой группы "ВИА Гра". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами, а после начала полномасштабного вторжения уехала в Германию с ребенком. Также Романова дружит с артистом Максом Барских, который строил карьеру в России. Но после полномасштабного вторжения певец вернулся в Украину, выступил с осуждением войны и отправился в военкомат, чтобы встать на защиту Родины. А недавно Романова вернулась обратно в Украину и теперь радует фотографиями из Киева. Этот раз не стал исключением, ведь звезда опубликовала в своем Инстаграм селфи, где позировала перед зеркалом в топике.
"Просто всем хочу пожелать хорошего дня и удачной недели. Из всех праздников самое важное – жизнь. А в наше время праздновать его нужно каждый день!", - написала Романова в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Хорошего дня, красотка";
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"Вам также желаю хорошей недели";
"Надеемся, что у нас также наступит мир и счастливая жизнь как в других странах мира";
"Золотые слова".
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