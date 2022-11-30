Певица Миша Романа, подруга Макс Барских, показала, как вернулась обратно в Украину, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Миша Романова - известная украинская певица, которая была солисткой группы "ВИА Гра". Звезда дружит также с Максом Барских, с которым даже записывала совместную песню. Ходят слухи, что у пары не просто дружба, а роман, и ребенок Романовой именно от Макса, ведь имя отца неизвестно. Романова, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

А после начала полномасштабного вторжения Романова уехала в Германию с ребенком. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Миша показала, как вернулась обратно в Украину.

Через некоторое время звезда показала букеты цветов, объявив, что она дома.

"Я дома", - лаконично написала звезда и поставила метку, что она в Киеве.

После этого звезда поделилась фото, где позировала уже сама.

Напомним, Макс Барских записал видеообращение к украинцам и поделился радостной новостью

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