Как пишет Politeka.net, Миша Романова - известная украинская певица, которая была солисткой группы "ВИА Гра". Звезда дружит также с Максом Барских, с которым даже записывала совместную песню. Ходят слухи, что у пары не просто дружба, а роман, и ребенок Романовой именно от Макса, ведь имя отца неизвестно. Романова, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.
А после начала полномасштабного вторжения Романова уехала в Германию с ребенком. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Миша показала, как вернулась обратно в Украину.
Через некоторое время звезда показала букеты цветов, объявив, что она дома.
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"Я дома", - лаконично написала звезда и поставила метку, что она в Киеве.
После этого звезда поделилась фото, где позировала уже сама.
Напомним, Макс Барских записал видеообращение к украинцам и поделился радостной новостью
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