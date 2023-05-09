Украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя - Алена Савраненко) приехала в Ливерпуль, где выступит на сцене песенного конкурса "Евровидения". Но без проблем не обошлось. Alyona Alyona призналась в Инстаграм-Сториз, что осталась без личных вещей.

В частности, рэп-исполнительница рассказала, что ее рюкзак потерялся где-то в аэропорте Польши. Знакомая девушка взяла на себя непосильную миссию - вернуть багаж Alyona Alyona. К сожалению у нее ничего не вышло.

"Мне интересено, как это так получается, ведь я видела свой рюкзак еще тогда, когда автобус был возле самолета. Я сообщила об этом экипажу самолета. Меня поставили перед выбором ты выходшь и не летишь, при этом забираешь рюкзак. Или мы везем самостоятельно в Lost and Found и ты забираешь его, когда прилетаешь", - поделилась историей Alyona Alyona.

Артистка решила лететь, ведь у нее концерт на сцене песенного конкурса "Евровидения". Потому никого подводить не хотелось.

"Договорились, что я его заберу в Lost and Found или в бюро находок. Но получилось, что до вечера его туда никто не отнес. Очень интересно как так плучается, когда все знали о рюкзаке, всем о нем сообщили. Все мне сказали, как будет происходить процедура, но ничего не произошло", - добавила Alyona Alyona.

Последние новости Украины: Alyona Alyona показала, как изменились ее концерты за последние годы.

Последние новости Украины: Alyona Alyona показала, как изменились ее концерты за последние годы.

Последние новости Украины: Alyona Alyona показала, как изменились ее концерты за последние годы.