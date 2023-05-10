В этот раз на своем Ютуб-канале "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова представила в уникальном рецепте, правила того, как лучше приготовить самое популярное блюдо, которое можно встретить в ресторанах по всему миру - сочный стейк из говядины и индейки. По словам Татьяны Литвиновой, благодаря этому рецепту, вы сможете насладиться великолепным вкусом и атмосферой ресторана прямо у себя дома.

Чтобы приготовить стейк, вам понадобятся следующие ингредиенты:

2 стейка из филе говядины

2 стейка из филе индейки

1 чайная ложка оливкового масла

Смесь перцев "Мрiя" (или любые другие специи по вашему вкусу)

Для гарнира из овощей на гриле вам понадобятся:

4 штуки картофеля

1 штука кабачка

Веточка помидоров Черри

Смесь перцев "Мрiя" (или любые другие специи по вашему вкусу)

1 чайная ложка соли

1 столовая ложка оливкового масла

«Мастер Шеф» Татьяна Литвинова также представила пошаговый план приготовления блюда.

Начнем с приготовления стейка. Нарежьте каждый стейк, чтобы он имел круглую форму. Для этого можно использовать полоску фольги, обвязав ею стейк по кругу. Это поможет придать ему желаемую форму при готовке.

Разогрейте сковороду на среднем огне. Также «Мастер Шеф» Татьяна Литвинова подмечает, прежде чем начать готовить мясо, обсушите стейки с помощью бумажных салфеток, чтобы удалить излишки влаги.

На разогретую сковороду добавьте небольшое количество оливкового масла. Важно не переборщить с маслом, чтобы стейк получил золотистую корочку.

Аккуратно выложите стейки на сковороду и обжарьте каждую сторону в течение примерно 4 минут. «Мастер Шеф» Татьяна Литвинова подмечает, это позволит им приобрести аппетитный внешний вид и создаст нежную текстуру внутри. После этого посыпьте стейки смесью перцев или другими специями, которые вы предпочитаете. Добавьте щепотку соли.

Татьяна Литвинова советуют удалить обмотку из фольги и дожарьте стейки несколько минут без нее, но не переборщите, чтобы мясо не пригорело. Тем временем нарежьте овощи, посыпьте их специями и отправьте на гриль.

После приготовления выложите все на досточку и наслаждайтесь вашим ресторанным блюдом прямо у себя дома! «Мастер Шеф» Татьяна Литвинова призналась, что такое блюдо может получиться не хуже, чем ресторанное, поэтому его легко можно подавать гостям. Выйдет изысканно и не слишком вычурно.

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