Популярна українська блогерка та модель Анна Неплях, яка кілька років тому здобула титул "Міс Україна-Всесвіт" і представляла нашу країну на міжнародному рівні, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина після своїх подорожей до Японії та Йорданії поділилася знімками з Києва, які зробила "під погоду".
Схоже, у такий спосіб Аня натякає на холодну похмуру погоду у травні, яка нині накрила Україну. На нових чорно-білих фотографіях дівчина знята на прогулянці, правда, де вона гуляла по кадрах не зрозуміло. Перед камерою модель з'явилася у строгому чорному пальті, під яким видно білу водолазку. Її розкішне волосся розпущене і завите в гарні кучері, а на обличчі легкий макіяж із чорними стрілками.
У підписі до публікації Неплях так і написала: "Під погоду". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову фотосесію блогерки:
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"Анюта бажаю вам щастя. Ви така жіночна, дякую вам".
"Неймовірно хороші фотографії".
"Друге фото приголомшливе".
"Краса!".
"Ч/б фото просто вогонь".
"Яка гарна серія".
"Диво-чудесне".
"Які очі".
"Красива".
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