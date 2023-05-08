Популярна українська блогерка та модель Анна Неплях, яка кілька років тому здобула титул "Міс Україна-Всесвіт" і представляла нашу країну на міжнародному рівні, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина після своїх подорожей до Японії та Йорданії поділилася знімками з Києва, які зробила "під погоду".

Схоже, у такий спосіб Аня натякає на холодну похмуру погоду у травні, яка нині накрила Україну. На нових чорно-білих фотографіях дівчина знята на прогулянці, правда, де вона гуляла по кадрах не зрозуміло. Перед камерою модель з'явилася у строгому чорному пальті, під яким видно білу водолазку. Її розкішне волосся розпущене і завите в гарні кучері, а на обличчі легкий макіяж із чорними стрілками.

У підписі до публікації Неплях так і написала: "Під погоду". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову фотосесію блогерки:

"Анюта бажаю вам щастя. Ви така жіночна, дякую вам".

"Неймовірно хороші фотографії".

"Друге фото приголомшливе".

"Краса!".

"Ч/б фото просто вогонь".

"Яка гарна серія".

"Диво-чудесне".

"Які очі".

"Красива".

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